موعد مباراه مصر والبرازيل فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراه مصر والبرازيل

موعد مباراه مصر والبرازيل .. منتخب مصر الأولمبي يدخل، اليوم السبت، مواجهة مصيرية أمام منتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو على استاد ساتياما 2002.

موعد مباراه مصر والبرازيل موعد مباراه مصر والبرازيل .. تقام مباراة مصر والبرازيل فى تمام الثانية عشر ظهر اليوم السبت 31 / 7 / 2021، بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والبرازيل موعد مباراه مصر والبرازيل .. تذاع مباراة البرازيل ضد مصر - فى الساعة الثانية عشر ظهرا - على قناة beIN Sports HD 7

مباراه مصر والبرازيل

تشكيل مباراه مصر والبرازيل

أعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة البرازيل، بعد قليل، فى منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

أعلن أندريه جاردين، المدير الفنى لمنتخب البرازيل، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة منتخب مصر فى الثانية عشرة ظهرًا باستاد سايتاما ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلتقى الفائز مع نظيره الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والمكسيك والمحدد له فى الواحدة ظهرا من نفس اليوم.

جاء تشكيل البرازيل كالتالى:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيس.

خط الوسط: برونو جيمارايش، دوجلاس لويز، كلاودينيو.

خط الهجوم: ريتشارليسون، أنتوني، وماتيوس كونيا.



مباراه مصر والبرازيل

مباراه مصر والبرازيل .. نتائج المنتخبين في دور المجموعات وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلي دور الثمانية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الارجنتين صاحب المركز الثالث ، حيث تعادل الفراعنة مع اسبانيا متصدر المجموعة بدون اهداف في افتتاح مباريات المجموعة ، ثم خسر من الارجنتين بهدف نظيف، والفوز في المباراة الأخيرة أمام استراليا بهدفين نظيفين .

فيما احتل المنتخب البرازيلي صدارة مجموعته، بعد الفوز علي السعودية بثلاث أهداف مقابل هدف، وتعادل مع منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني في المجموعة بدون أهداف، والفوز علي المانيا 4-2.

مباراه مصر والبرازيل .. شوقي غريب يعقد جلسات مع لاعبى الفراعنة

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة مباريات الدور الأول والتركيز فقط فى مباراة البرازيل التى لا بديل فيها عن الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والتأهل للأدوار التالية للمنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الجيل سبق أن حقق الفوز على البرازيل وديا منذ عدة أشهر لانتزاع الرهبة من قلوب اللاعبين.