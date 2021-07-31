شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية فنية بنادى سيتى كلوب شبين الكوم بحضور الفنان أحمد سعد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي سيتي كلوب شبين الكوم أمس، الجمعة، حفلا للفنان أحمد سعد ضمن حفلات city tour التى تنظمها أندية سيتي كلوب بمختلف مدن مصر من خلال أنديتها المنتشرة فى جميع المحافظات.

وأقيمت احتفالية نادي فرع سيتي كلوب بشبين الكوم وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم تعقيم المكان المخصص للاحتفالية، مع التأكيد على ارتداء الحضور الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.