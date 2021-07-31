شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن على دكة بدلاء منتخب مصر أمام البرازيل بعد اعتذاره لشوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس صلاح محسن، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبى، على دكة البدلاء فى مباراة منتخب مصر الأولمبى والبرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو.

ورفض شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، استبعاد صلاح محسن بعد واقعة اعتراضه على الاستبدال أمام استراليا، خاصة بعد اعتذار اللاعب للجهاز الفنى، ليجلس على دكة البدلاء مع إمكانية الدفع به فى أى وقت حسب سير اللقاء.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة البرازيل، بعد قليل، فى منافسات دور الثمانية بأولمبياد طوكيو، ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمود الونش وأسامة جلال، وعمار حمدى وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحى وأكرم توفيق وكريم العراقى وأحمد ياسر ريان وأحمد فتوح.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبي أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليوم.