شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والبرازيل.. وصول الفراعنة إلى ملعب سايتاما لمواجهة السامبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، إلى ملعب سايتاما استعداداً لمواجهة البرازيل، والمحدد لها الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020 على استاد ساتياما.

تذاع مباراة مصر والبرازيل فى الساعة الثانية عشر ظهرا - على قناة beIN Sports HD 7

ووقع منتخب مصر الأولمبي فى مواجهة راقصى السامبا، بعد تأهل الفراعنة لدور الثمانية كثانى المجموعة التى ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، بينما تصدر العملاق البرازيلى مجموعته، وهو ما يجعل مواجهة اليوم غاية فى القوة والندية.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة مباريات الدور الأول والتركيز فقط فى مباراة البرازيل التى لا بديل فيها عن الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والتأهل للأدوار التالية للمنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الجيل سبق أن حقق الفوز على البرازيل وديا منذ عدة أشهر لانتزاع الرهبة من قلوب اللاعبين.