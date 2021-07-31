شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والبرازيل.. أحمد حجازى يفتش عن رقم قياسى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، مواجهة مصيرية عندما يلتقى منتخب البرازيل بعد قليل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو باستاد ساتياما 2002، وبات أحمد حجازى قائد المنتخب الأولمبى على موعد مع إنجاز فريد حال مشاركته فى مباراة منتخب البرازيل اليوم، حيث سيخطف وقتها صدارة أكثر اللاعبين المصريين ظهوراً فى الأولمبياد..

وجاءت قائمة أكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة فى الأولمبياد كالتالى:

* على الحسنى لاعب الأهلى والزمالك الأسبق .. 8 مباريات خلال ثلاث دورات ” إنفرس 20 وباريس 24 وأمستردام 28 ”

* محمد بدوى لاعب المصرى الأسبق .. 8 مباريات خلال دورتين ” روما 60 وطوكيو 64 ”

* آمين الإسناوى لاعب اتحاد السويس الأسبق .. 7 مباريات خلال دورتين ” روما 60 وطوكيو 64 ”

* رفعت الفناجيلى لاعب الأهلى الأسبق .. 7 مباريات خلال دورتين ” روما 60 وطوكيو 64 ”

* أحمد حجازى لاعب الإسماعيلى الأسبق .. 7مباريات خلال دورتين ” لندن 2012 وطوكيو 2020 “

وتأهل منتخب الفراعنة، لمواجهة البرازيل بدور الثمانية لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما تصدر راقصي السامبا ترتيب المجموعة الرابعة.

وصعد أحمد حجازى كابتن منتخب مصر الاوليمبى إلى المركز الثانى كأكثر لاعبى منتخب مصر مشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية بعد مشاركته مع المنتخب الاوليمبى فى مباراة استراليا فى ختام دور المجموعات بطوكيو 2020 والتى فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين دون رد أحرزهما أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44 و عمار حمدي في الدقيقة 85