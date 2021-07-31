شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. أرقام لا تفوتك عن منتخبات اليد فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن منتخب مصر لكرة اليد التأهل لربع نهائى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من خلال تحقيق الفوز فى 3 مواجهات أمام البرتغال واليابان والسويد، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام الدنمارك بطل العالم ويتبقى له لقاء غدا أمام البحرين.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأرقام والإحصائيات المهمة لمنتخبات اليد فى الأولمبياد كالتالى:

مع نهاية الجولة الرابعة تم إحراز 1390 هدفا من 2214 تصويبة بنسبة 63%.

جاء منتخب الدنمارك الأكثر تصويبأ برصيد 200 تصويبة أحرز 144 هدف بنسبة 72%.

منتخب فرنسا الأكثر دقة فى التصويب 133 هدفا من 183 تصويبة بنسبة 73%

منتخب مصر أحرز 124 هدفا من 190 تصويبة بنسبة 65% .

الأرجنتين أقل المنتخبات تهديفا حيث أحرزت 98 هدفا من 166 تصويبة بنسبة 59% .

أكثر المنتخبات تسجيلا من منطقة الـ6 أمتار

منتخب مصر الأكثر أهدافا من الـ6 أمتار حيث أحرز لاعبو منتخب مصر 51 هدفا من 73 تصويبة بنسبة 70% .

أكثر المنتخبات تسجيلا من الأجنحة

منتخب السويد الأكثر تهديفا حيث أحرز لاعبو السويد 24 هدفا من 40 تصويبة بنسبة 60%.

منتخب مصر 14 هدفا من 26 تصويبة بنسبة 54%.

أكثر المنتخبات تصويبا من الـ9 أمتار

منتخب اليابان 32 هدفا من 78 تصويبة بنسبة 41% .

منتخب مصر 19 هدف من 40 تصويبة بنسبة 48%.

أكثر المنتخبات تسجيلا من رميات الـ7 أمتار

منتخب الدنمارك وأحرز لاعبوه 18 هدفا من 19 تصويبة بنسبة 95%.

منتخب مصر أحرز 16 هدفا من 19 تصويبة بنسبة 84 %.

أكثر المنتخبات التى تؤدى الهجوم الخاطف

منتخب إسبانيا حقق 20 هدفا من 22 هجوم خاطف بنسبة 91%.

منتخب مصر 7 أهداف من 12 هجوم خاطف بنسبة 58 % .

أكثر المنتخبات التى تمتاز بالاختراقات السريعة

منتخب الدنمارك 24 اختراق ناجح من 29 محاولة بنسبه 83%.

منتخب مصر 10 اختراقات ناجحة من 10 محاولات بنسبة 100% .

أكثر المنتخبات حصولا على إيقافات 2 دقيقة

منتخب البرتغال خاض مبارياته ناقص عددى 20 مرة طوال الأربع لقائات

المنتخبات الأكثر تصديأ فى الأربع لقاءات

منتخبات الدنمارك والنرويج 49 تصديا من 155 تصويبة كلاهما متساويان بنسبة 32%.

حراس منتخب مصر تصدت إلى 46 تصدى من 160 تصويبة بنس 29 %

هداف البطولة حتى الآن

مايكل هانسن لاعب الدنمارك بالتساوى مع وان هامبوس لاعب السويد برصيد 29 هدفا.

هدافين منتخب مصر

أحمد هشام ويحيى خالد برصيد 20 هدف

محمد سند 17 هدفا

أحمد الأحمر 16 هدفا

يحيى الدرع 12 هدفا

على زين ومحمد ممدوح برصيد 10 أهداف

عمر الوكيل 8 أهداف

سيف الدرع وحسن وليد و أحمد عادل برصيد 3 أهداف

هدف لكل من إبراهيم المصرى ووسام سامى

الأفضل فى صناعة الأهداف

الثنائى مايكل هانسن و ماتيوس جيتزل الأكثر صناعة للاهداف 19 اسيست لكلأ منهما

أحمد هشام الأكثر صناعة للاهداف 12 اسيست فى الأربع جولات.

أكثر اللاعبين استيلاء على كرات الخصم

يحيى خالد 5 مرات محاولات صحيحة لقطع مسار الكرة يليه على زين 4 مرات

أكثر اللاعبين افسادأ لتصويبات الخصم ( بلوك )

إبراهيم المصرى لاعب منتخب مصر 8 محاولات ناجحة للتصدى للبلوك

أكثر اللاعبين المصريين تواجدأ فى الملعب

اللاعب محمد سند شارك فى 194 دقيقة من إجمالي 240 دقيقة أحرز 17 هدف من 27 تصويبة بنسبة ه 63% .

اللاعب عمر الوكيل شارك فى 187 دقيقة من إجمالي 240 دقيقة أحرز 8 أهداف من 11 تصويبة بنسبة 73%.

اللاعب يحيى خالد شارك فى 170 دقيقه من 240 دقيقة أحرز 20 هدف من 36 تصويبة.