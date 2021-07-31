أولمبياد طوكيو: القطري معتز برشم ينتظر لحظة المجد

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طوكيو : تدقّ ساعة المجد بالنسبة للقطري معتز برشم الباحث عن ذهبية أولمبية أولى في الوثب العالي، بعد أن فرض نفسه العلامة الفارقة في هذه الرياضة.

يخوض برشم (30 عاماً) نهائي الوثب العالي الأحد، بعدما انتزع ذهبيتي المونديال في 2017 و2019، في حين حصد برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016.

حقق برشم، صاحب ثاني أعلى قفزة في التاريخ (2.43 م) عام 2014، ثلاث محاولات ناجحة في الدور الأول دون أي إخفاق على علو 2.21 م ثم 2.25 ثم 2.28، علمًا أن الدور النهائي يقام بدءا من علو 2.19 م.

تحدث برشم عن مشاركته المتقطعة هذا الموسم "أحاول تفادي الإصابات. تعرّضت لإصابات في آخر سنتين ولم يكن الأمر ممتعًا. أحاول أن أتعاطى مع الأمر بذكاء. تمرين أكثر ومشاركة أقل".

وعن جاهزيته لحصد اللقب على غرار مونديال الدوحة 2019، قال "أعتقد أن الأمر مماثل. أنا جاهز للقيام بما هو مطلوب للفوز".

يتمتع برشم، المولود في قطر من مهاجرين سودانيين، بتجربة المنافسة على الملعب الأولمبي عندما حلّ في المركز الأول مشاركة مع الياباني ناوتو توبي (2.30 م) في حدث تجريبي في أيار/مايو.

صرّح في عام 2020: "الضغط للفوز بميدالية لن يكون أبداً أكبر مما شعرت به عندما تعرّضت لإصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرتي".

سامبا لبلوغ النهائي

وفي نصف نهائي 400 م حواجز الذي يخوضه النجمان النروجي كريستيان فارهولم والأميركي راي بنجامان، يشارك القطري عبد الرحمن سامبا صاحب برونزية مونديال 2019.

تصدّر سامبا مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي محققًا الزمن الأسرع في الدور الأوّل 48.38 ثانية.

وعما إذا كان الأمر يتطلب تحطيم الرقم العالمي لنيل الميدالية الذهبية، قال سامبا "نحن هنا للميدالية، وليس للرقم العالمي".

وعن غياب الجماهير بسبب الحظر، تابع "الأمر صعب جدًا جدًا دون جماهير. أفتقد حقًا للجمهور".

ويخوض نصف النهائي أيضا الجزائري عبد المالك لحولو الذي حل ثالثًا في الدور الأول (48.83 ث).

وفي نصف نهائي 800 م، يشارك المغربي عبد العاطي الكص، صاحب رابع أسرع زمن في الدور الأول (1:44.84 د)، مع مواطنه أسامة نبيل (1:45.64 د) والتونسي عبد السلام عيوني (1:45.73 د).

وفي تصفيات 3 موانع سيدات، تشارك البحرينية وينفريد يافي (21 عاما) رابعة مونديال الدوحة 2019، والتونسية مروى بوزياني.

وفي الدور الأول من تصفيات 400 م، يشارك السعودي مازن الياسين والسوداني صدام سليمان كومي واليمني أحمد اليعري.

مواجهة عربية في اليد

وبعد ضمان تأهله إلى ربع النهائي بفوز لافت على السويد، يخوض المنتخب المصري مواجهة عربية مع البحرين المتمسكة بأمل التأهل.

ضمنت منتخبات الدنمارك بطلة العالم (8 (نقاط) ومصر والسويد (7 نقاط) تأهلها عن المجموعة الثانية، فيما تملك البرتغال والبحرين نقطتين، علما بأن أربعة منتخبات تبلغ ربع النهائي، فيما أقصيت اليابان المضيفة لخسارتها أربع مباريات.

وبعد اقصائه من الكرة الطائرة اثر أربع خسارات تواليا، يخوض منتخب تونس للرجال مباراة شرفية لكن صعبة مع روسيا المتصدرة.

وفي كرة الطاولة، تلعب مصر مع رومانيا في دور الـ16 لفرق السيدات، ومع الصين في دور الـ16 لفرق الرجال.

وفي المصارعة اليونانية الرومانية، يخوض الجزائري فرقات عبد الكريم ربع نهائي وزن 60 كلغ ضد الياباني كينيتشيرو فوميتا، والمصري هيثم محمود مع الروسي سيرغي إيميلين.

وفي ربع نهائي وزن 130 كلغ، يلعب المصري عبد اللطيف محمد مع الروسي سيرغي سيمينوف والتونسي أمين قنيشي مع التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديس.

وفي المصارعة الحرة، تلعب المصرية سمر حمزة في ربع نهائي وزن 76 كلغ مع الروسية ناتاليا فوروبييفا والتونسية زينب صغير مع الأميركية أدلين ماريا غراي.