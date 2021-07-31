شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، نظيره البرزيلى فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020 على استاد ساتياما.

القناه الناقله لمباراه مصر والبرازيل تذاع مباراة البرازيل ضد مصر - فى الساعة الثانية عشر ظهرا - على قناة beIN Sports HD 7

ووقع منتخب مصر الأولمبي فى مواجهة راقصى السامبا، بعد تأهل الفراعنة لدور الثمانية كثانى المجموعة التى ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، بينما تصدر العملاق البرازيلى مجموعته، وهو ما يجعل مواجهة اليوم غاية فى القوة والندية.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة مباريات الدور الأول والتركيز فقط فى مباراة البرازيل التى لا بديل فيها عن الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والتأهل للأدوار التالية للمنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الجيل سبق أن حقق الفوز على البرازيل وديا منذ عدة أشهر لانتزاع الرهبة من قلوب اللاعبين.

منتخب مصر الأولمبى يخوض المباراة بطريقة 3-4-3

ويخوض منتخب مصر الأولمبى المباراة بطريقة 3-4-3، ويعتبر التشكيل المتوقع للفراعنة فى مباراة اليوم هو محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وكريم العراقى وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد فتوح وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى.