شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يساند صالح جمعة: بعض الأصدقاء نفوس راقية.. والشحات: ربنا يقومك بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، على زيارة صديقه صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى السابق وسيراميكا الحالى، بعد العملية الجراحية التى خضع لها فى وتر أكيلس، أمس الجمعة، مؤكدا أنه من الأصدقاء أصحاب النفوس الراقية والأنيقة.



كهربا وصالح جمعة

ونشر كهربا، صورة خلال زيارة لصديقه جمعة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "بعض الأصدقاء نفوس راقية وأنيقة يجعلونك تكتفى بهم عن مئات الأصدقاء".

كما حرص حسين الشحات، نجم الأهلى، على مساندة جمعة، وقال من خلال التعليقات: "ألف سلامة عليك يا حبيبى.. ربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله".





وكان الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، تفاصيل جراحة وتر أكيلس التى خضع لها صالح جمعة نجم الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة صباح، أمس الجمعة، فى أحد المستشفيات.

وقال رضوان فى تصريحات لـ"الخليج 365": "تم إجراء الجراحة للاعب وتوصيل وتر أكيلس، وبعد ذلك وضع الجبس تحت الركبة فى وضع ملائم لالتئام الوتر، وسيتم تغيير الجبس بعد شهر للاطمئنان على العملية الجراحية والتئام الوتر".

وأضاف رضوان، أن مدة غياب صالح جمعة عن الفريق تستغرق من 6 إلى 9 أشهر، حسب ما سوف تحدده الأشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجى والتأهيلى المنتظر وضعه خلال الفترة القادمة.

وأجرى صالح جمعة جراحة وتر أكيلس صباح، أمس الجمعة، تحت إشراف الدكتور فريد رضوان وحرص معتز البطاوى، المدير الرياضى لنادى سيراميكا، على زيارة اللاعب بعد إجراء الجراحة، للاطمئنان عليه، ومساندته ودعمه معنويًا.