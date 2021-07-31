بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر والبرازيل في اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر والبرازيل لحساب ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 31-7-2021.

تقام مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو 2020، على ملعب سايتاما، وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية.

ويدير المواجهة الحكم الأسترالي “كريستوفر بيث”، ويساعده مواطنيه أنتون سكينتن ولاكرينديس جورج، بالإضافة إلى الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع، ويتواجد في الفار، الايطالي ماركو جايدا، والإسباني كادرا جاليرمو.

وينقل بث مباشر مباراة مصر والبرازيل على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية 4، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020 بسيناريو مثير على حساب الأرجنتين، بعد أن فاز الفراعنة في الجولة الثالثة من دور المجموعات على أستراليا بثنائية أحمد ريان وعمار حمدي، ليتخطى التانجو بفارق الأهداف.

وسيسعى المنتخب المصري الاولمبي إلى تحقيق المفاجئة بالفوز على البرازيل، والعبور إلى المربع الذهبي، لأول مرة منذ 57 عامًا، حينما احتل الفراعنة المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 1964.

في المقابل، قدم منتخب البرازيل مستويات جيدة في دور المجموعات، وفاز على ألمانيا في الجولة الأولى بنتيجة (4-2)، وتعادل مع كوت دي فوار (0-0) في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بالفوز على السعودية (3-1).

ويأمل المنتخب البرازيلي الاولمبي في استكمال مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، وتكرار إنجاز ريو دي جانيرو 2016، بالحصول على الميدالية الذهبية للمرة الثانية، بعدما نال الميدالية الفضية مرتين لوس أنجلوس 1984، وسيئول 1988، كما حصد البرونزية مرتين ايضًا بكين 2008، وأتلانتا 1996.

الجدير بالذكر أن منتخبا مصر والبرازيل الأولمبيين ألتقيا في مناسبة رسمية واحدة بدور المجموعات بأولمبياد لندن 2012، وانتهت بفوز السليساو على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.