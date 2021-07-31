بث مباشر | مشاهدة مباراة اسبانيا وكوت دي فوار في اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة اسبانيا وكوت دي فوار لحساب ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 31-7-2021.

تقام مباراة اسبانيا وكوت دي فوار في أولمبياد طوكيو 2020، على ملعب مياجي بمدينة ريفو، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الفنزويلي “خيسوس فالينزويلا سايز”، في تمام الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وكوت دي فوار على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة بين سبورت كونيكت.

تأهل منتخب اسبانيا إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، بعدما قدم مستويات متوسطة احتل بها صدارة المجموعة الثالثة، حيث تعادل أمام مصر والارجنتين، وانتصر على استراليا بصعوبة.

ورغم ذلك يعد المنتخب الاسباني الاولمبي المرشح الأول لتحقيق الميدالية الذهبية الثانية في تاريخه، بعد ذهبية أولمبياد برشلونة 1992، لإمتلاكه 6 لاعبين ضمن قائمته شاركوا بشكل أساسي مع اللاروخا في بطولة اليورو الأخيرة، وعلى رأسهم بيدري، ميكيل أويارزابال، داني أولمو، باو توريس، والحارس أوناي سيمون.

على الجهة المقابلة، فاجئ منتخب كوت دي فوار الجميع بخطف بطاقة التأهل الثانية من المنتخب الالماني ضمن المجموعة الرابعة بأداء قوي، حيث حقق الأفيال الفوز على السعودية وتعادلوا أمام البرازيل وألمانيا.

المنتخب الحاصل على فضية كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة، يطمح إلى مواصلة مغامرته المميزة، ولما لا، الوصول إلى المربع الذهبي وتشريف القارة السمراء بالحصول على الميدالية الذهبية كما فعلت نيجيريا في أولمبياد أتلانتا 1996.