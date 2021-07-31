صحف برازيلية تحذر لاعبيها من «قاهر بالميراس».. وتؤكد: لاعب إذا هُزم سيكون الفوز حليفكم!

الشارقة - اميمة ياسر - أبرزت الصحف البرازيلية اهتماما كبيرا للحديث عن المنتخب المصري قبل مواجهة المنتخب البرازيلي في الدور ربع نهائي لبطولة أولمبياد طوكيو 2020، محذرة راقصي السامبا من الحارس المصري محمد الشناوي.

وكشفت صحيفة «uol» البرازيلية، في تقرير عريض صباح اليوم، السبت اهتماما بالمنتخب المصري، مؤكدة أنه إذا ما أراد المنتخب البرازيلي التأهل إلى الدور المقبل فإنه عليه هزيمة الحارس محمد الشناوي.

وتابع التقرير: «الحارس الشناوي يحمي عرين الأهلي والذي يعد النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ إفريقيا، وكان سببا رئيسيا في فوز الأهلي على بالميراس في مبارا تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، ونجاحه في تصديه لركلات ترجيح عن طريق روني وفيليبي ميلو». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

كما استرجعت الصحيفة واقعة رفض حارس مرمى الأهلي استلام جائزة رجل المباراة أمام أوروجواي في بطولة كأس العالم 2018 والتي جرت في روسيا، عندما لأسباب دينية.

وكانت شبكة قنوات ‏«بي إن سبورتس»، الناقل الرسمي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت إذاعة مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم رجال على بي إن 7 المشفرة، حيث تنطلق المباراة في تمام الثانية عشر ظهر اليوم السبت، في مباراة تحسم الفائز والمتأهل للدور نصف النهائي بالأولمبياد.

الفائز من مواجهة الفراعنة والسامبا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو سيكون على موعد في الدور نصف النهائي مع مواجهة الفائز من كوريا الجنوبية والمكسيك، والمحدد له الواحدة ظهر اليوم السبت، في ربع النهائي.

مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 غدا السبت

إسبانيا- كوت ديفوار (10:00 صباحا)

اليابان- نيو زيلندا (11:00 صباحا)

البرازيل- مصر (12:00 ظهرا)

كوريا الجنوبية- المكسيك (1:00 ظهرا)

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره البرازيل، بالزي الأساسي، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني.