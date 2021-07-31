شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض بقاء والتر بواليا فى الموسم الجديد رغم الأهداف القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فكرة الإبقاء على الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق ضمن قائمة المارد الأحمر في الموسم الجديد رغم تسجيله هدفين مؤثرين في المباريات الأخيرة بالدوري، وتحدث البعض عن إمكانية بقاء اللاعب الكونغولى فى الأهلى بعدما قاد الفريق لفوز مُثير على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز أخر على أسوان بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل بواليا هدف الفوز للأهلى أمام الإنتاج فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وعاد ليسجل هدف تأكيد الفوز في شباك زهرة الجنوب في الدقيقة 94 .

مصدر فى الأهلى قال إن فكرة الإبقاء على بواليا غير صحيحة، موضحاً أن رحيل المهاجم الكونغولى عن القلعة الحمراء قرار نهائى لا رجعة فيه، وذهب إلى أن الأهلى ينتظر فقط انتهاء الموسم الحالى من أجل الاستغناء عن اللاعب رسمياً.

وكشف المصدر، عن استقرار الأهلي على رحيل المهاجم الكونغولي بسبب مستواه المتواضع بصرف النظر عن هدفيه المؤثرين في مباراة الإنتاج الحربى ولقاء أسوان، كما أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون في بيع المهاجم الكونغولي من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه.

و بدأ مسئولو النادي الأهلي في تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع بدء إدارة القلعة الحمراء مفاوضات رسمية مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي لحسم الأمور مع أنديتهم والحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين.