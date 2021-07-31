شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. الزهراء محمد شعبان تودع منافسات الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت الزهراء محمد شعبان، منافسات الرماية بالبندقية من 50 متر فردي السيدات في اولمبياد طوكيو ، بعدما احتلت المركز الـ 35 ، حيث حققت الزهراء 383 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح حققت 383 نقطة، أما في وضع الوقوف، فحققت الزهراء 372 نقطة، إجمالا 1138 نقطة.

وكانت الزهراء لحاجة أن تكون في أول 8 مراكز من أصل 37 متنافسة، ولكنها ابتعدت عن صاحبة المركز الثامن بفارق 33 نقطة .

وودع الثنائي المصري ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة منافسات الرماية في طوكيو، بعدما احتل الثنائي المركز 15 في منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط، برصيد 138 طبقا من أصل 150 طبقا.