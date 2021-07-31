شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. الزهراء محمد شعبان تودع منافسات الرماية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودعت الزهراء محمد شعبان، منافسات الرماية بالبندقية من 50 متر فردي السيدات في اولمبياد طوكيو ، بعدما احتلت المركز الـ 35 ، حيث حققت الزهراء 383 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح حققت 383 نقطة، أما في وضع الوقوف، فحققت الزهراء 372 نقطة، إجمالا 1138 نقطة.
وكانت الزهراء لحاجة أن تكون في أول 8 مراكز من أصل 37 متنافسة، ولكنها ابتعدت عن صاحبة المركز الثامن بفارق 33 نقطة .
وودع الثنائي المصري ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة منافسات الرماية في طوكيو، بعدما احتل الثنائي المركز 15 في منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط، برصيد 138 طبقا من أصل 150 طبقا.
وكان محيلبة وعشماوي قد أنهيا الجولة الأولى بتحقيق 46 رمية ناجحة من أصل 50، والجولة الثانية برصيد 47 طبقا من أصل 50 طبقا، والثالثة برصيد 45 طبقا من أصل 50، ليكون إجمالي رصيد الثنائي 138 طبقا من 150 طبقا.
وشارك الثنائي ضمن فريق الرماية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تحتضنها اليابان خلال الفترة ما بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، حيث تشهد منافسات السبت 31 يوليو خوض اللاعبين المصريين لعدة مواجهات بألعاب مختلفة.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في التصفيات للمنافسة على الميدالية الذهبية، فيما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للمنافسة على الميدالية البرونزية.
يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.