شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. سيف آسر يودع منافسات الجمباز ترامبولين بعد أداء مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع سيف آسر منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، حيث تعد المشاركة هي الأولى لمصر في هذه اللعبة في الأولمبياد، وحصل سيف على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.

وكان على سيف أن يكون ضمن المراكز الثمانية الأولى للتأهل للنهائي، ولكن صاحب المركز الثامن حصد 109.496 نقطة.