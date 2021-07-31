شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. سيف آسر يودع منافسات الجمباز ترامبولين بعد أداء مشرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ودع سيف آسر منافسات الجمباز ترامبولين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد مشاركة مشرفة، حيث تعد المشاركة هي الأولى لمصر في هذه اللعبة في الأولمبياد، وحصل سيف على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين، ليحتل المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا.
وكان على سيف أن يكون ضمن المراكز الثمانية الأولى للتأهل للنهائي، ولكن صاحب المركز الثامن حصد 109.496 نقطة.
وكانت ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز، قد احتلت المركز التاسع في تصفيات جمباز الترامبولين فى المشاركة التاريخية الأولى لمصر في هذا الاختصاص، برصيد 94.720 بفارق مركز واحد فقط عن المتأهلات إلى النهائي، حيث يتأهل 8 لاعبين للنهائى خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020.
وتعد هذه هى المشاركة الأولى تاريخيا لمصر فى الأولمبياد في جمباز ترامبولين. وجاءت تلك المشاركة عن طريق ملك حمزة صاحبة الـ19 عاما، بعدما توجت بلقب بطولة أفريقيا والتي عن طريقها حجزت مكانها فى الأولمبياد.
واحتلت ملك المركز التاسع بعدما جمعت 49.720 نقطة بفارق 5.130 نقطة عن صاحبة المركز الثامن المكسيكية دافني نافارو.