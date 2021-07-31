شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي فى مواجهة البرازيل اليوم لاستمرار الزحف نحو حلم الميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مواجهة مصيرية وتاريخية عندما يلتقى منتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020 على استاد ساتياما.

ووقع منتخب مصر الأولمبي فى مواجهة راقصى السامبا، بعد تأهل الفراعنة لدور الثمانية كثانى المجموعة التى ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، بينما تصدر العملاق البرازيلى مجموعته، وهو ما يجعل مواجهة اليوم غاية فى القوة والندية.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبي أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليوم.

وعقد شوقى غريب، المدير الفنى للفراعنة، أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة مباريات الدور الأول والتركيز فقط فى مباراة البرازيل التى لا بديل فيها عن الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والتأهل للأدوار التالية للمنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية الثلاث، مشيرا إلى أن هذا الجيل سبق أن حقق الفوز على البرازيل وديا منذ عدة أشهر لانتزاع الرهبة من قلوب اللاعبين.

كما عقد الثلاثى محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش أكثر من جلسة مع اللاعبين، من أجل تحفيزهم على مواصلة الروح القتالية أمام البرازيل وبذل قصارى جهدهم أمام راقصى السامبا من أجل المنافسة على إحدى الميداليات الثلاث.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى المباراة بطريقة 3-4-3، ويعتبر التشكيل المتوقع للفراعنة فى مباراة اليوم هو محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وكريم العراقى وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد فتوح وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى.

فى المقابل، يسعى المنتخب البرازيلى لإقصاء الفراعنة من البطولة من أجل الصعود للدور التالى والاستمرار فى طريق المنافسة على أحد المراكز الأولى، ومن المقرر أن يلعب العملاق البرازيلى مباراة اليوم بطريقة 1-3-2-4، والتشكيل المتوقع لراقصى السامبا أمام مصر هو سانتوس فى حراسة المرمى، ودانى ألفيش ونينو ودييجو كارلوس وجيليرمى ارانا ودوجلاس لويز وبرونو جيمارايش وأنتونى وريتشارليسون وكلاودينيو وماتيوس كونيا.