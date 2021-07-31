شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب، اليوم السبت، مواجهة مصيرية عندما يلتقى منتخب البرازيل فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو على ستاد ساتياما 2002.

موعد مباراة مصر والبرازيل موعد مباراة مصر والبرازيل

تقام مباراة مصر والبرازيل فى تمام الثانية عشر ظهر اليوم السبت 31 / 7 / 2021، بتوقيت القاهرة.

وسبق لمنتخب مصر الأولمبى أن حقق الفوز على نظيره البرازيلى يوم 17 نوفمبر الماضى فى القاهرة، ضمن الدورة الودية الدولية التى احتضنتها مصر بمشاركة منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل ومصر، إلا أن المنتخب البرازيلى خاض المباراة بتشكيلته الاحتياطية وليست الأساسية التى ستشارك فى مباراة اليوم.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي المباراة بطريقة 3-4-3، ويعتبر التشكيل المتوقع للفراعنة فى مباراة اليوم هو محمد الشناوي فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وكريم العراقى وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد فتوح وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى.

فى المقابل، يسعى المنتخب البرازيلى لإقصاء الفراعنة من البطولة من أجل الصعود للدور التالى والاستمرار فى طريق المنافسة على أحد المراكز الأولى، ومن المقرر أن يلعب العملاق البرازيلى مباراة اليوم بطريقة 1-3-2-4، والتشكيل المتوقع لراقصى السامبا أمام مصر هو سانتوس فى حراسة المرمى، ودانى ألفيش ونينو ودييجو كارلوس وجيليرمى ارانا ودوجلاس لويز وبرونو جيمارايش وأنتونى وريتشارليسون وكلاودينيو وماتيوس كونيا.