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أولمبياد طوكيو يشهد 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 31 يوليه 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بعدوى بين المعنيين بالأولمبياد.

 

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بذلك إلى 241 حالة بين المعنيين بالأولمبياد منذ أن بدأت اللجنة المنظمة نشر التقرير اليومي في أول يوليو الجاري.

 

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الجمعة عن 27 حالة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

 

ولم تتضمن حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، أيا من الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

 

وتضمنت قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بالعدوى واضطروا للانسحاب 23 رياضيا، من بينهم الدراج الألماني سيمون جيشكي ونجم القفز بالزانة الأمريكي سان كندريكس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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