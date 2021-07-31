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أولمبياد طوكيو يشهد 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بعدوى بين المعنيين بالأولمبياد.

 

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بذلك إلى 241 حالة بين المعنيين بالأولمبياد منذ أن بدأت اللجنة المنظمة نشر التقرير اليومي في أول يوليو الجاري.

 

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الجمعة عن 27 حالة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية لحالات الإصابة في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

 

ولم تتضمن حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، أيا من الرياضيين المشاركين بالأولمبياد.

 

وتضمنت قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بالعدوى واضطروا للانسحاب 23 رياضيا، من بينهم الدراج الألماني سيمون جيشكي ونجم القفز بالزانة الأمريكي سان كندريكس.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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