طوكيو 2020 .. اللاعب المصري سيف آسر يستعد لمنافسات جمباز القفز

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض اللآعب المصري "سيف آسر شريف" منافسات جمباز القفز - ترامبولين رجال، في تمام الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات اليوم الثامن من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

مواعيد مباريات مصر في الأولمبياد السبت 31-7-2021

2:00 صباحا، عبد العزيز محلبية وماجي العشماوي (الرماية) زوجي التراب - تصفيات.

5:00 صباحا، الزهراء شعبان (الرماية) 50 متر بندقية - تصفيات.

6:00 صباحا، سيف أسر (الجمباز) الترامبولين - تصفيات.

12:00 ظهرا، منتخب مصر الأولمبي (كرة القدم) أمام البرازيل - ربع النهائي.

وكانت ملك حمزة لاعبة المنتخب المصري للجمباز، ودعت منافسات جمباز الترامبولين، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 رقم 32 خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

واستطاعت حمزة الحصول على إجمالي نقاط 94.720، حيث حصلت في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.225، وفي التصفيات الثانية حصلت على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي في المركز التاسع.

ولم تستطع ملك حمزة التأهل للأدوار النهائية لمنافسات الترامبولين حيث يتأهل أول 8 لاعبات فقط.

وتعتبر هذه هي المشاركة الأولى لملك حمزة والجمباز المصري للترامبيولين في دورة الألعاب الأولمبية.