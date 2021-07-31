أولمبياد طوكيو-سباحة: بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 100 م متنوعة

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طوكيو : حطمت بريطانيا الرقم العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية سباق التتابع المختلط 4 مرات 100م متنوعة في رياضة السباحة السبت أمام الصين وأستراليا، خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وسجل الفريق البريطاني الذي يضم كايتلين داوسون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا هوبكين، زمناً قياسياً قدره 3:37.58 دقائق، محطماً الرقم السابق المسجل باسم الصين العام الماضي في تشينغداو (3:38.95).

وحل الفريق الصيني ثانياً مسجلاً 3:38.86 د، فيما حصدت أستراليا البرونز بزمن 3:38.95 د.