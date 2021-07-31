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أولمبياد طوكيو-سباحة: بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 100 م متنوعة

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


طوكيو : حطمت بريطانيا الرقم العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية سباق التتابع المختلط 4 مرات 100م متنوعة في السباحة السبت أمام الصين وأستراليا، خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وسجل الفريق البريطاني الذي يضم كايتلين داوسون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا هوبكين، زمناً قياسياً قدره 3:37.58 دقائق، محطماً الرقم السابق المسجل باسم الصين العام الماضي في تشينغداو (3:38.95).

وحل الفريق الصيني ثانياً مسجلاً 3:38.86 د، فيما حصدت أستراليا البرونز بزمن 3:38.95 د.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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