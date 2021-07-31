شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والبرازيل .. تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السليساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيل، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020، والتي تجمعهما باستاد سايتامى 2002، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والزحف نحو المراكز الثلاثة الأولى وتحقيق ميدالية أولمبية.

واستقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على التشكيل فى مباراة مصر والبرازيل اليوم حيث من المنتظر أن يبدأ المباراة بكلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأسامة جلال وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش وكريم العراقى وأكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد فتوح وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى.

وفى المقابل، يسعى المنتخب البرازيلى لإقصاء الفراعنة من البطولة من أجل الصعود للدور التالى والاستمرار فى طريق المنافسة على أحد المراكز الأولى.

ويلعب منتخب البرازيل مباراة اليوم بطريقة 1-3-2-4، والتشكيل المتوقع لراقصى السامبا أمام مصر يضم كلا من: سانتوس فى حراسة المرمى، ودانى ألفيش ونينو ودييجو كارلوس وجيليرمى ارانا ودوجلاس لويز وبرونو جيمارايش وأنتونى وريتشارليسون وكلاودينيو وماتيوس كونيا.