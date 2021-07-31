شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والبرازيل .. تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السليساو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيل، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت فى دور الثمانية بأولمبياد طوكيو 2020، والتي تجمعهما باستاد سايتامى 2002، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى البطولة والزحف نحو المراكز الثلاثة الأولى وتحقيق ميدالية أولمبية.
وفى المقابل، يسعى المنتخب البرازيلى لإقصاء الفراعنة من البطولة من أجل الصعود للدور التالى والاستمرار فى طريق المنافسة على أحد المراكز الأولى.
ويلعب منتخب البرازيل مباراة اليوم بطريقة 1-3-2-4، والتشكيل المتوقع لراقصى السامبا أمام مصر يضم كلا من: سانتوس فى حراسة المرمى، ودانى ألفيش ونينو ودييجو كارلوس وجيليرمى ارانا ودوجلاس لويز وبرونو جيمارايش وأنتونى وريتشارليسون وكلاودينيو وماتيوس كونيا.
وكان المنتخب الأولمبي قد حقق الفوز بهدفين دون رد على حساب أستراليا، سجلهما كل من أحمد ياسر ريان وعمار حمدي، ليصعد الفراعنة للدور القادم، ويواجه المنتخب نظيره البرازيل اليوم السبت فى تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.