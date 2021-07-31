شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يخضع للفحص الطبى بعد عودة الأهلى للتدريبات بسبب كدمة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رامى ربيعة مدافع النادى الأهلي لفحص طبى عقب استئناف التدريبات بعد 3 أيام راحة سلبية، منحها الجهاز الفني، للاعبين، بعد تأجيل الدوري المحلي، وذلك لحسم موقفه من المباراة المقبلة بعد إصابته بكدمة في القدم خلال مباراة أسوان.

واقتنص الأهلي، فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه أسوان بنتيجة 3-1، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويستعيد فريق الاهلى جهود لاعبه محمد هانى الظهير الايمن للفريق فى المباراة القادمة بعد غيابه عن مواجهة أسوان بسبب الحصول على الانذار الثالث ، وكان من المقرر أن يلعب الأهلي يوم الأثنين المقبل أمام وادي دجلة في الدوري لكن تم تأجيل المباراة وجميع مباريات الدوري والكأس لحين وضوح الرؤية بشأن مشاركة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو المقامة الحالية ، وسيغيب أيمن أشرف عن مباراة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة ٧٢ ساعة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان اليوم في الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر الاثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.



