شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حالات كورونا بالأولمبياد يشيد بإجراءات البعثة المصرية في طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه هيساكي مارويا، منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط، الشكر للبعثة الطبية المصرية، اليوم، خلال الزيارة التي قام بها اليوم لمقر البعثة المصرية.

وحرص هيساكي مارويا على توجيه الشكر للبعثة الطبية المصرية، برئاسة الدكتور حسن كمال، على المجهودات التي تبذلها والطريقة التي تم التعامل بها مع المدير الفني لمنتخب الجودو الهولندي جورجيو جيفزجياني، الذي ظهرت سلبية العينة الخاصة به اليوم وغادر غرفة العزل.

وأشاد منسق حالات كورونا باللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن دول إفريقيا والشرق الأوسط بالإجراءات التي تتخذها البعثة المصرية والبعثة الطبية من حيث تنسيق عمليات مسحات كورونا التي تتم بشكل دوري وأيضا من خلال عمليات التطهير المستمرة لمقر إقامة البعثة المصرية وأيضا تطبيق كافة الإجراءات الطبية المقررة في تحركات الفرق والبعثة ومقر الإقامة.