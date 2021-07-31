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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح نجم منتخب اليد بعد الفوز على السويد: "نقدر نعمل تاريخ لينا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجه محمد ممدوح، نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب اليد والجماهير، بعد الفوز على السويد والتأهل إلى ربع نهائي منافسات اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
ونشر ممدوح رسالة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، كتب فيها: "بعد فترة صعبة جدا عدت عليه وربنا عالم انا بحب اشكر كل واحد فيكو على وقوفكم جمبي واشكركم على وقوفكم في ضهري ان شاء الله نعمل حاجة كبيرة اوي ونقدر نعمل تاريخ لينا".
ممدوح
واصل المنتخب الوطني لكرة اليد عروضه القوية بدور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما انتزع فوزاً ثميناً من منتخب السويد بنتيجة 27/22، ليؤكد الفراعنة تأهلهم للدور ربع النهائي ويخطفون وصافة المجموعة خلف منتخب الدنمارك بطل العالم.
ونجح منتخب مصر فى تحقيق فوزين حتى الأن على كلا من البرتغال و اليابان وأخيراً السويد ، بينما تلقى خسارة واحدة أمام الدنمارك بطل العالم.
أما المباراة الخامسة للمنتخب فيخوضها أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.
ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كلا من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.
وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - أحمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - إبراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.