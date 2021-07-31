شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح نجم منتخب اليد بعد الفوز على السويد: "نقدر نعمل تاريخ لينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه محمد ممدوح، نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب اليد والجماهير، بعد الفوز على السويد والتأهل إلى ربع نهائي منافسات اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونشر ممدوح رسالة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، كتب فيها: "بعد فترة صعبة جدا عدت عليه وربنا عالم انا بحب اشكر كل واحد فيكو على وقوفكم جمبي واشكركم على وقوفكم في ضهري ان شاء الله نعمل حاجة كبيرة اوي ونقدر نعمل تاريخ لينا".



ممدوح