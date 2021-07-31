شكرا لقرائتكم خبر عن محيلبة وعشماوى ينهيان منافسات زوجي الرماية في المركز الـ15 ويودعان الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الثنائي المصري ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة منافسات الرماية في طوكيو، بعدما احتل الثنائي المركز 15 في منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط، برصيد 138 طبقا من أصل 150 طبقا.

وكان محيلبة وعشماوي قد أنهيا الجولة الأولى بتحقيق 46 رمية ناجحة من أصل 50، والجولة الثانية برصيد 47 طبقا من أصل 50 طبقا، والثالثة برصيد 45 طبقا من أصل 50، ليكون إجمالي رصيد الثنائي 138 طبقا من 150 طبقا.

وشارك الثنائي ضمن فريق الرماية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تحتضنها اليابان خلال الفترة ما بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، حيث تشهد منافسات السبت 31 يوليو خوض اللاعبين المصريين لعدة مواجهات بألعاب مختلفة.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في التصفيات للمنافسة على الميدالية الذهبية، فيما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للمنافسة على الميدالية البرونزية.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.