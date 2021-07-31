شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يترقب مواعيد عودة الدوري لحسم مصير ودية العدالة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى، قرار لجنة المسابقات بإتحاد الكرة بموعد مباراة الفريق مع أسوان التي كان مقرراً لها الجمعة المقبلة باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة بعد تأجيلها بسبب مشاركة المنتخب الاوليمبى في اوليمبياد طوكيو.

وينتظر كشرى قرار اتحاد الكرة سواء بإقامة المباراة في موعدها في حالة خسارة المنتخب الاوليمبى من نظيره البرازيلي ظهر السبت أو بتأجيلها لموعد لاحق وبالتالي خوض مباراة ودية مع العدالة السعودى لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة زهرة الجنوب.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بترتيب جدول الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 28 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 53 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان.

فى سياق أخر ، تعادل فريق الإنتاج الحربى، بقيادة أحمد كشرى، مع نظيره أنبى بهدف لكل فريق فى اللقاء الودى الذى جمعهما باستاد بتروسبورت، فى إطار استعداد الإنتاج لمواجهة أسوان ،وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج صفحة مباراة الأهلى التى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت القاتل من المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.