شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. تأهل ثلاثة لاعبين عرب لنصف نهائي سباق 800 م عدو بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثلاثة لاعبين عرب لنصف نهائي سباق 800 م عدو في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وشهدت منافسات سباق 800 م عدو في أولمبياد طوكيو تفوقا عربيا بعد تأهل ثلاثة لاعبين إلى نصف النهائي، حيث تأهل كل من: التونسي عبد السلام العيوني، ولاعبين من المغرب؛ هما: عبد العاطي الكص وأسامة نبيل، إلى نصف نهائي السباق.

في المقابل لم ينجح اللاعب المغربي مصطفى إسماعيلي من عبور نصف نهائي نصف السباق.

وبعد حظر استقبال جمهور من خارج اليابان بسبب الوباء، قررت اللجنة المنظمة في 8 يوليو الجاري أيضا أن المسابقات الرياضية في طوكيو وفي المحافظات المجاورة، مثل: كاناجاوا وسيتاما وتشيبا ستكون بدون جمهور، في ظل زيادة حالات الإصابة بكورونا.

وتم اتخاذ قرار حظر وجود جمهور في طوكيو بعد وقت قصير من الإعلان عن تطبيق حالة طوارئ صحية جديدة بسبب تفشي (كوفيد-19) في العاصمة، والتي ستتزامن مع الاحتفال بدورة الألعاب.