شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الأمريكية سيمون بايلز تنسحب من مسابقتين جديدتين في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحبت النجمة الأمريكية سيمون بايلز من نهائي مسابقتين أخريين في الجمباز في أولمبياد طوكيو الصيفي، وفق ما أعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز في بيان السبت.

وجاء في البيان "بعد مزيد من التشاور مع الطاقم الطبي، قررت سيمون بايلز الانسحاب من نهائيي حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع"، مضيفا أنه "سيواصل تقييمها يوميا"، وذلك بعد أيام من انسحابها من المسابقة الكاملة في الفرق والفردي.

أثار انسحاب نجمة الجمباز الفني الأمريكية، سيمون بايلز، من كل منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بسبب الضغط النفسي الذي تعاني منه مؤخرا الجدل بشكل كبير في الأوساط الرياضية، وفتح ملف المعاناة النفسية التي تضرب نجوم الرياضة العالميين، وقد تتسبب في دخولهم في نوبات اكتئاب أو انتهاء حياتهم بطريقة تراجيدية.

وانضمت بايلز إلى قائمة طويلة من الرياضيين الذين عانوا من ضغوطات وأزمات نفسية، بسبب الصعوبات التي يواجهونها خلال مشاركاتهم في البطولات الكبرى، أو بسبب تعودهم على التغير الجذري في أسلوب حياتهم بعد الاعتزال والابتعاد عن الأضواء.

وقررت النجمة الأمريكية المسيطرة على المشهد العالمي في الجمباز الفني منذ 2013، الاعتزال؛ بسبب شعورها بضغوطات كبيرة، وهو ما أثر على حالتها النفسية والذهنية بشكل كبير، لتقرر في النهاية الابتعاد عن الأضواء لبعض الوقت، وأخذ قسط من الراحة، خاصة أنها تخضع لعلاج نفسي منذ فترات طويلة؛ بسبب معاناتها من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط منذ الصغر، بالإضافة إلى مشاكل أخرى تسببت فيها تجربة قاسية تعرضت لها، بعد تحرش طبيب المنتخب الأمريكي لاري نصار بها وبزميلاتها قبل أن يتم القبض عليه، لتعاني بعدها من نوبات قلق، ويصف لها الأطباء دواء لتخفيف الآثار، وهو ما يبدو أنه قد أثر عليها بالسلب.