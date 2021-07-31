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طوكيو 2020.. صدمة لنيجيريا بعد استبعاد أسطورتها من الأولمبياد بسبب المنشطات

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القاهرة - سامية سيد - تلقت نيجيريا صدمة كبيرة باستبعاد الأسطورة النيجيرية بليسنج أوكاجباري، من منافسات ألعاب القوى، في أولمبياد طوكيو 2020، بسبب المنشطات.

أوكاجباري تأهلت أمس لنصف نهائي سباق 100 متر، وكانت ضمن الرهانات القوية لنيجيريا في حصد ميدالية ذهبية قبل أن تأتى صدمة استبعادها.

وكان من المفترض أن تلعب أوكاجباري منافسة نصف النهائي، اليوم السبت، لكن تم الحصول على عينة أوجاكباري الإيجابية بهرمون للنمو، في 19 يوليو الجاري.

وتخوض أوكاجباري الأولمبياد للمرة الرابعة، وكانت قد حصلت على فضية الوثب الطويل في أولمبياد بكين 2008.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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