شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه إنبي ودياً استعداداً لمواجهة المصري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، مع نظيره إنبي، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال مسابقة الدوري العام، حيث يستعد ذئاب الجبل لمواجهة النادي المصري بعد انتهاء فترة التوقف.

وتعاهد لاعبو المقاولون العرب، على استعادة الروح والأداء الرجولي على أرض الملعب، خلال اللقاء القادم والذى يجمعهم بالنادى المصري، يوم 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وذلك لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الدوري.

وحذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل، من التهاون في المباراة المقبلة أمام المصري، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى خسارة المقاولون 3 لقاءات متتالية، أمام الطلائع ثم الأهلي وبيراميدز.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.