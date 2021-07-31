باريس سان جيرمان يبدأ تقليص عدد حراس المرمى بإعادة أريولا إلى الدوري الانجليزي

بدأ باريس سان جيرمان الفرنسي تقليص عدد حراس مرمى الفريق، بعدما وصل عددهم إلى 9 حراس بعد عودة بعض المعارين والتوقيع مع الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما في صفقة انتقال حر من ميلان، وكان الضحية الجديدة هو الدولي الفرنسي ألفونس أريولا الذي وافق على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام الإعارة.

وانتقل أريولا إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2021، ليبقى في العاصمة لندن للموسم الثاني على التوالي، حيث مَثل فريق فولهام خلال الموسم الماضي، غير أنه أخفق في مساعدة فريق ملعب الكوخ الصغير على النجاة من الهبوط إلى التشامبيونشيب.

ونجح باريس سان جيرمان في وقت سابق من الميركاتو الصيفي 2021، تحت قيادة رجل الاعمال القطري ناصر الخليفي في إقناع أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، جيانلويجي دوناروما، بالتوقيع مع فريق ماوريسيو بوكيتينو.

وانتهى عقد دوناروما مع ميلان الإيطالي في نهاية الموسم الماضي 2020/2021 لينتقل إلى باريس بالمجان، إلا أن قدومه أوقع النادي الفرنسي في أزمة غريبة من نوعها.

وبات باريس سان جيرمان يمتلك 9 حراس مرمى في الفريق الأول بعد قدوم دوناروما، يأتي في مقدمتهم الحارس الأساسي، الكوستاريكي كيلور نافاس، بالاضافة إلى الحارس الإسباني سيرخيو ريكو، الأمر الذي دفع الإدارة نحو التخلص من بعض الأسماء والبداية كانت من الفرنسي غاريسون إينوسون المنتقل إلى نادي فانيس بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية ثم مواطنه ألفونس أريولا.

أريولا ثاني ضحايا أزمة حراسة المرمى في باريس سان جيرمان الفرنسي

انتقل بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا “ألفونس أريولا” خلال الميركاتو الصيفي 2021 إلى وست هام يونايتد الإنجليزي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 11 مليون جنيه استرليني، مع خيار الشراء للمطارق نهاية الموسم المقبل.

وسيخوض أريولا ثاني تجاربه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن لعب في الموسم الماضي مع فولهام وقدم عروضاً نالت استحسان متابعي البريميرليج، كما أنها الإعارة الثالثة على التوالي، حيث لعب حارس المرمى في صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الموسم 2019/2020 بعد انتقال نافاس إلى باريس سان جيرمان.

ونادراً ما حصل أريولا على الفرصة لحراسة عرين فريقه الأم باريس سان جيرمان، رغم توفره على عقد يمتد لغاية يوليو 2023، حيث لعب سابقا في العام 2013 مع فريق لانس الفرنسي، وفي الموسم الرياضي 2016/2015 مع فياريال الإسباني.