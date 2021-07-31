الأسباب الحقيقية لعدم مشاركة مروان القماش في سباق الـ 1500 متر حر .. أول تعليق لبطل السباحة المصري

الشارقة - اميمة ياسر - لم يشترك مروان القماش السباح المصري في سباق 1500 متر حر بسبب الإصابة.

وكشف المركز الإعلامي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، عن عدم مشاركة مروان القماش في السباق بسبب آلام في الركبة.

وحسب المركز الإعلامي، فإن السباح المصري اشتكى من آلام في الركبة، وتم الاستقرار على عدم مشاركته في السباق بقرار من الجهاز الفني للمنتخب بسبب هذه الآلام.

وفوجئ المتابعون بعدم مشاركة مروان القماش في تصفيات سباق 1500 متر حرة للسباحة اليوم الجمعة.

مروان القماش شارك في سباقين خلال أولمبياد طوكيو، لمسافتي 400 متر و800 متر.

وحل القماش في المركز الـ14 بالسباق الأول، والـ16 بالسباق الثاني.

سأنهى مشوارى بس لما احقق كل أهدافي

أكد السباح المصرى مروان القماش أنه حقق نتيجة إيجابية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وكتب القماش عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، "الحمد لله انتهيت من منافساتى الأولمبية فى المركز الـ 14 والـ16 عالميا فى سباقى 400 و 800 متر، أقدر اعتبرها نتيجة كويسة فى السباحة، بس فعلا كان أملى أحقق أحسن من كدة وأوصل للنهائى وأشرف بلدى بميدالية، وده كان حلمى وحلم كتير من المصريين، لكن أعتبر أن اللى حصل توفيق كبير من ربنا، وبوعدكم وبوعد نفسى انى سأنهى مشوارى بس لما احقق كل أهدافي".