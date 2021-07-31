زلزال كريم هنداوي يهز طوكيو .. الإعلام السويدي : هنداوي تسبب في سقوط منتخب السويد .. مصر تتأهل لربع نهائي اليد بعد مباراة تاريخية

الشارقة - اميمة ياسر - دافع البطل كريم هنداوي عن مرمى منتخب مصر لليد أمام منتخب السويد ببسالة وبراعة أذهلت كل من تابع المباراة .

حيث تصدى لـ17 تسديدة من أصل 38 تسديدة على المرمى المصري .

وقال هنداوي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "تألقي أمام السويد فضل ونعمة من عند ربنا، الحمد لله على المكسب، المشوار لا يزال طويلا".

وأضاف: "إن شاء الله نعمل حاجة كويسة، كل اللاعيبة رجالة ونتمنى نستمر على كده والنتيجة دي بتاعة ربنا، دعواتكم معانا".

بطل تويتر

دشن مرتادي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج كريم الهنداوي بعد تألقه في حراسة مرمى منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب السويد، والمساهمة في التأهل لدور ربع النهائي بأولمبياد طوكيو.

الصحافة السويدية

من جانبها أشادت الصحف السويدية بأداء منتخب مصر لليد بشدة، وبالأخص كريم هنداوي بفضل تصديات الرائعة، فيما لامت فريقها بقوة بعد الخسارة أمام الفراعنة.

عناوين الصحافة السويدية عن اللقاء.

صحيفة Dagens Nyheter (أخبار اليوم):

"أسياد اليد لم يقتربوا حتى من مستوى مصر"

صحيفة afton bladet:

"السويد تسقط أمام مصر. لا يمكن أن نسعد بذلك".

قناة SVT:

"السويد تسقط أمام مصر. كريم هنداوي لعب مباراة عظيمة".

موقع handbolls kanalen:

"السويد تخسر أمام مصر بسبب تصديات هنداوي".

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوز مثيرا على منافسه السويد بنتيجة 27-22 في المباراة التي أقيمت على ملعب يويوجي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى ربع نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .

وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على حضور مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام المنتخب السويدي من صالة يويوجي.