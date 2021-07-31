ماذا قالت صحف البرازيل عن مواجهة مصرفي طوكيو 2020 ؟: لتخطي مصر يجب أن نتغلب على الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر -

سلطت الصحف البرازيلية الضوء على مباراة المنتخب الأولمبي المصري ونظيره منتخب "السامبا"، المحدد لها الثانية عشرة ظهر غد السبت، على ملعب "سايتاما"، في الدور ربع النهائي في بطولة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق الفوز والمضي قدما في البطولة، من أجل الحفاظ على الميدالية الذهبية، والتي فاز بها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 الأخيرة، بعد الفوز على المنتخب الألماني في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

البرازيل مستعدة لمواجهة مصر

ذكرت صحيفة "bolavip"، أن منتخب البرازيل في كامل استعداده لخوض مواجهة الغد أمام المنتخب المصري، مُدعما بمتصدر هدافي البطولة حتى الآن ، المهاجم ريتشارليسون الذي سجل 5 أهداف.

وأشارت الصحيفة أن ريتشارليسون يخوض دورة أولمبية رائعة حتى الآن، على عكس مشاركته غير الفعالة مع منتخب "السيليساو" في كوبا أمريكا الأخيرة، والتي توج بلقبها منتخب الأرجنتين بالفوز على البرازيل في النهائي بهدف دون مقابل.

البرازيل يجب أن تتغلب على قوة الشناوي

أبرزت صحيفة UOL البرازيلية في تقرير لها الدور الكبير لحارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي، في قيادة منتخب الفراعنة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم رجال، في أولمبياد طوكيو المقامة في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة البرازيلية إنه للوصول إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو للمرة الرابعة على التوالي، يتعين على المنتخب البرازيلي التغلب على محمد الشناوي حارس المرمى.

وأضافت الصحيفة، أن محمد الشناوي يُعامل كبطل في إفريقيا والذي أرعب بالفعل المشجعين البرازيليين هذا العام حين تألق ضد بالميراس في مونديال الأندية، حين قاد النادي الأهلي للفوز ببرونزية كأس العالم.

ويدرك المنتخب البرازيلي جيدا أن مواجهة نظيره المصري دائما ما تسبب المتاعب، وهو ما يزيد تركيزه قبل وأثناء المباراة، أملا في حسم الصعود إلى نصف النهائي.

داني ألفيس يبحث عن رقم قياسي أمام مصر

أشارت صحيفة "لا جازيتا ديبورتيفا"، إلى أن المخضرم داني ألفيس صاحب الـ38 عاما، الذي يقود منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو، سيصبح الأكبر سنا الذي ينافس في الدور نصف النهائي، بتاريخ الألولمبياد، بشرط الفوز على منتخب مصر مساء السبت.

وأبرزت الصحيفة تصريحات ألفيس، في مقابلة سابقة حيث قال: "لطالما حلمت بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، لذلك كانت لحظة فرح عظيمة عندما تم اختياري، الألعاب الأولمبية لها سحر خاص".

واختتم: "الفوز بالميدالية الذهبية مسئولية كبيرة، لكني أعيش من أجل هذه اللحظة تحديات كبيرة مثل هذه تحفزني كثيرًا".

جازيتا ديبورتيوفا جازيتا ديبورتيوفا

واستهل منتخب البرازيل الأوليمبي مبارياته في الأولمبياد، بالانتصار على نظيره منتخب ألمانيا بأربعة أهداف لهدفين، وتعادل بعدها بدون أهداف مع كوت ديفوار، في مباراة لعب فيها السيلساو بعشرة لاعبين طوال 66 دقيقة، وانتصر بعدها على السعودية بنتيجة 3-1.

بينما تأهل منتخب مصر الأولمبي كثاني مجموعته (الثالثة) برصيد 4 نقاط، خلف منتخب إسبانيا، بعد انتصاره على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.