حمدي النقاز يعود للزمالك.. التفاصيل الكاملة

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عودة الدولي التونسي حمدي النقاز من جديد، إلى الفريق الأبيض في الموسم المقبل، بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

وعلم “القاهرة 24”، أن المفاوضات مع اللاعب، وصلت إلى مراحل متقدمة وعزز من عودة اللاعب أمران، وهما طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بضرورة عودة اللاعب للفريق، والثاني للتخلص من الغرامة المالية الموقعة على الزمالك بسبب النقاز.

واتفقت الإدارة مع اللاعب على أن يتم التنازل عن جزء من القيمة المالية والمقدرة بمليون و200 الف دولار، وأن يكون باقي المبلغ ضمن المستحقات السنوية للاعب، وأن يتم كتابة إقرار لهذا الأمر والتنازل عن القضية إلى جانب قيام النقاز بتخليص نفسه من الترجي التونسي بشكل مباشر.

وكان اللاعب فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، ورحل إلى نادي الترجي التونسي، قبل أن يقرر العودة من جديدة إلى الزمالك.