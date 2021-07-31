رسميًا.. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمدد للجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد حتى 5 يناير

الشارقة - اميمة ياسر -
قرر مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم بتاريخ 30 يوليو 2021 التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.
وكان مقررا انتهاء عمل اللجنة الثلاثية اليوم 30 يوليو، بناء على قرار فيفا قبل أن يصدر قرار المد.
فى سياق مغاير، تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، اعتبارًا من مباريات الاثنين الموافق 2/8/2021، وأكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي أنه سيقوم في وقت لاحق بتحديد الجدول الجديد للمباريات في أقرب وقت وإبلاغ النادي به.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر يتم إعلانه يوم الأحد المقبل.