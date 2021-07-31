صامويل إيتو يشيد بموسيماني: أنجح مدرب إفريقي ويستطيع التدريب في أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد صامويل إيتو، النجم الكاميروني السابق بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدا أنه يستحق التدريب فى القارة الأوروبية، وذلك بعد إنجازاته الأخيرة مع المارد الأحمر.

وحضر إيتو مؤخرا نهائي دوري أبطال أفريقيا فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وبات بيتسو موسيماني أنجح مدرب أفريقي على الإطلاق فى البطولة، بعدما حقق لقبه الثالث، عندما قاد الأهلي للتتويج باللقب العاشر على حساب كايزر تشيفز، والثانى على التوالي، فضلا عن تتويجه باللقب مع ماميلودي صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك فى النهائي.

وتحدث إيتو الموجود حاليا فى كيب تاون إلى صحيفة "IOL" الجنوب أفريقية قائلا عن موسيماني، "أولا وقبل كل شيء تهانينا لموسيماني لأنه لديه سجل رائع وأظهر قدراته الفنية الكبيرة مرة أخرى فى المباراة النهائية، إنه شيء لا يُصدق، لكننا نجد أنفسنا نواجه مشكلة كبيرة، حيث لا يستطيع الأفارقة التدريب في القارة الأوروبية".

وأضاف إيتو، "المدربون الأوروبيون يأتون بسهولة للتدريب فى أفريقيا، أعتقد أن الوقت قد حان لوضع هذه المشكلة على الطاولة، حتى يتمكن قادتنا من إيجاد حلول لذلك".

وكان موسيماني قد انتقد فى وقت سابق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلة "فرانس فوتبول" المسئولة عن جوائز الكرة الذهبية، لإغفالهما المدربين واللاعبين الأفارقة في الترشيحات، رغم الانجازات الكبيرة التي يحققونها.