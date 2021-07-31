شكرا لقرائتكم خبر عن محيلبة وعشماوى ينهيان الجولة الأولى من منافسات زوجي الرماية بـ46 طبقا من أصل 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الثنائي المصري ماجي عشماوي وعبد العزيز محيلبة الجولة الأولى من منافسات الرماية (تراب) زوجي المختلط بتحقيق 46 رمية ناجحة من أصل 50.

ويشارك الثنائي ضمن فريق الرماية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تحتضنها اليابان خلال الفترة ما بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل، حيث تشهد منافسات السبت 31 يوليو خوض اللاعبين المصريين لعدة مواجهات بألعاب مختلفة.

وانطلقت مشاركات اللاعبين المصريين بخوض الزوجي المختلط عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي لتصفيات الرماية التراب.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في التصفيات للمنافسة على الميدالية الذهبية، فيما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع للمنافسة على الميدالية البرونزية.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.