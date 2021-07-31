شكرا لقرائتكم خبر عن الزناتي: بواليا لو رحل عن الأهلي ستكون محطته خارج مصر.. ولم نفاوض مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام الزناتي، المدير الرياضي بنادي الجونة، أن سيرج أكا، لاعب وسط الفريق الساحلي، انتهى عقده انتهى مع الجونة، وأنه وقّع لأحد الأندية التركية بدءا من الموسم المقبل، وموقفه يشبه موقف فرجاني ساسي.

وعن ضم مروان محسن قال الزناتي، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن ناديه لم يحدد احتياجاته من اللاعبين أو التفاوض مع لاعبين على قوة أندية أخرى، ولم نتفاوض مع أي لاعب من الأهلي أو الزمالك، ومن المبكر الحديث عن لاعبين على قوة أندية أخرى، والتوقيت غير مناسب للتفاوض مع لاعبين جدد.

وأكد أن اللاعبين الذين يخرجون من الأهلي والزمالك هم الصفوة في سوق الانتقالات ويشرفنا ضم أي لاعب يخرج، منهم: عمر السعيد إعارة موسم واحد، وقرار اللاعب بيد الزمالك، ونرغب في أن يكون موجودا معنا، وناديه صاحب الحق في تقرير مصيره، ونرغب في أن يستمر معنا.

وأوضح أن والتر بواليا لن يخرج من الأهلي، ولو خرج لن ينتقل إلى أندية مصرية، وكنت على يقين بنجاح اللاعب الكونغولي مع الأهلي؛ بسبب شخصيته القادرة على النجاح، وبدأ يظهر في المباريات الأخيرة، وبعد أوقات صعبة مر بها، وبدأ في استعادة موقفه مع الأهلي ويتبقى لنادي الجونة أقل من مليون دولار متبقية من صفقة بيع بواليا للأهلي.

وأشار إلى أنه اقترح إقامة الدوري في الموسم المقبل على نفس النموذج الموجود في الدوري البلجيكي، بحيث يُلعب من دور واحد وتقسيم الدور الثاني نصفين من 9 مباريات و9 آخرين لتفادي طول المسابقة وضغط المباريات، وكان هناك ناديان فقط رحبا بالفكرة والأندية الباقية رفضت رفضا قاطع، مؤكدا أن وجود 18 ناديا في الدوري الممتاز عدد كبير.