شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات المصريين اليوم في أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البعثة المصرية منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مباراة هامة في تمام الثانية عشر ظهر اليوم السبت، عندما يلتقي بنظيره منتخب البرازيل، حامل الميدالية الذهبية عن دورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث يأمل أبناء شوقي غريب في مواصلة تحقيق المفاجآت وتشريف القارة السمراء.

ويخوض عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي منافسات الزوجي المختلط للتراب، والزهراء شعبان بمنافسات البندقية 50 متر سيدات، ويلعب سيف شريف في تصفيات الجمباز.

وشهدت نتائج البعثة المصرية خلال منافسات الأمس إنجازاً مميزاً لفراعنة اليد حيث فاز المنتخب الأولمبي على السويد فى دور المجموعات بنتيجة 27/22، ويعد هذا الفوز هو الثانى فى تاريخ مواجهات المنتخبين والتى بلغت 11 مواجهة بعد لقاء الأولمبياد، بعد الفوز 26 -25 فى أولمبياد ريو دي جانيرو فى البرازيل.