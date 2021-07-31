شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يكسر صيام 180 دقيقة مع الاهلي ويعتلي قائمة هدافي الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، فى كسر صيامه التهديفى بعد 180 دقيقة، بعد تسجيله هدفا للمارد الأحمر فى شباك أسوان فى اللقاء الذى انتهى بفوز الاهلى 3-1 فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وغاب محمد شريف عن التسجيل فى مباراتى فريقه الأخيرتين أمام البنك الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وأمام الإنتاج الحربى التى انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يعود ويسجل للمارد الأحمر فى شباك زهرة الجنوب.

محمد شريف ينفرد بصدارة هدافي الدوري

وانفرد محمد شريف، بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز في نسخته الحالية بعد وصوله إلى الهدف رقم 16 له هذا الموسم، بتسجيله الهدف الثانى للأهلى في شباك أسوان، وكان شريف يتساوى قبل هذا الهدف مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى سيراميكا برصيد 15 هدف قبل أن يصل شريف إلى هدفه رقم 16 بالهدف الذى سجله في شباك أسوان ويأتى فى المركز الثالث بترتيب الهدافين المغربى أشرف بن شرقى جناح الزمالك برصيد 12 هدف ، وتعد نسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أرقام محمد شريف مع الاهلى

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 43 مباراة، من بينها 26 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 23 هدفا، بواقع 16 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

محمد شريف هداف من العيار الثقيل

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

محمد شريف هداف دوري الابطال الافريقي

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكيني بذهاب الدور التمهيدي الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.

وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائي.

محمد شريف يعادل رقم عماد متعب بعد 13 عاما

نجح محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى، في معادلة رقم عماد متعب مهاجم الفريق السابق في عام 2007، بعدما وصل إلى الهدف رقم 16 في بطولة الدورى الممتاز.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى الرقم 16 هو أكثر عدد سجله مهاجم مصري للأهلى في بطولة الدورى، ولكن من الراجح جدا أن يتخطى محمد شريف رقم عماد متعب، حيث يتبقى 8 مباريات للأهلى في الدورى هذا الموسم والتي ستسمح لشريف بزيادة رصيده.

وجاءت أهداف محمد شريف الـ16 من لعب مفتوح ولا يوجد بها ركلات جزاء، وكانت كالتالى: 8 أهداف بقدمه اليمنى، و6 أهداف بقدمه اليسرى وهدفين بالرأس.