شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يضمن البقاء في الأهلي بالموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن صلاح محسن، مهاجم الأهلي، البقاء في صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل وعدم الخروج للإعارة أو تسويقه في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات الطيبة التي قدمها رفقة النسور الحمر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الحصول على فرصة حقيقية مع الأهلي.

ورفض الجهاز الفني للأهلي رحيل صلاح محسن وتمسكوا ببقائه بعدما أصبح لاعبا مهما في حسابات بيتسو موسيماني، المدير الفني، ويعتمد عليه كورقة رابحة، سواء من خلال المشاركة أساسيا في بعض المباريات أو الاحتفاظ به على الدكة والدفع به لتغيير مجريات اللقاء.

صلاح محسن يكسب ثقة موسيماني

ونجح صلاح محسن في كسب ثقة الجهاز الفني بفضل تألقه وتسجيل أكثر من هدف مؤثر في مباريات فريقه ضد الزمالك والمقاولون العرب بالدوري وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويقيم الجهاز الفني للأهلي موقف المهاجمين المتواجدين في صفوف الأهلي قبل تحديد من يستمر في صفوف الأهلي، ومن يرحل بنهاية الموسم الحالي، من أجل إفساح المجال لضم لاعبين جدد بدلا منهم يدعمون صفوف الفريق الأحمر، ويقدمون الإضافة القوية للخط الأمامي.

وضمن صلاح محسن بقاءه في صفوف الأهلي، حيث يرفض الجهاز الفني إعارته كما حدث في الموسم الماضي، حتى مع عودة أحمد ياسر ريان المتوقعة لصفوف الأهلي.

مفاتحة صلاح محسن في التجديد بعد الأولمبياد

ويبدأ مسئولو النادى الأهلى فى مفاتحة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر فى تجديد عقده فور العودة من المشاركة فى أولمبياد طوكيو رفقة المنتخب الأولمبى، باعتبار أن اللاعب يتبقى موسم فى عقده مع الأهلى ويحق له التوقيه لأى نادٍ فى يناير المقبل.

ويرغب مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد صلاح محسن باعتباره من اللاعبين المهمين في صفوف الفريق الأحمر، ويقدم عروضا طيبة في الفترة الحالية وبات من العناصر المؤثرة التي يعتمد عليها بيتسو موسيماني في مباريات الأهلي سواء المحلية أو الأفريقية.

وانضم صلاح محسن للأهلي قبل 3 مواسم قادما من إنبي في صفقة مدوية وصلت قيمتها ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري، واستمر لفترة في صفوف الأهلي قبل أن يخرج إعارة إلى نادي سموحة في الموسم الماضي ويعود مطلع الحالي للأهلي.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، من أجل توفير حالة من الاستقرار الإداري والفني وعدم تشتيت تركيز اللاعبين بالتفكير في مصيرهم أو مناقشة أية عروض خارجية حال تلقيهم إغراءات خارجية.