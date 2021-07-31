سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا لمدة 5 أيام استعدادا للأهلي

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا تعيين هيثم شعبان مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، وتوجيه الشكر لضياء السيد، وجهازه المعاون على الفترة التي تحملوا فيها مقاليد المسئولية، بإخلاص وتفان، في المرحلة الماضية من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد المدير الفني العائد لسيراميكا أنه لم يتردد في قبول دعوة إدارة النادي، بشأن عودته لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر لم يستغرق ثوان معدودة، معتبرًا الدعوة أمر تكليف، لا يمكن التفكير فيه، خاصة أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم أنه شريك كامل في تكوينه، واختيار كل عناصره.

وأضاف شعبان: "أعلم صعوبة المهمة، وسط الظروف والتحديات التي يتعرض لها نادي سيراميكا، سواء بسبب الغيابات طويلة المدى لعدد من الركائز الرئيسية بسبب الإصابات، أو وضعية الفريق في جدول الدوري العام، نتيجة غياب التوفيق عن النتائج خلال الآونة الأخيرة.

وتابع: "نستهدف مبدئيا تحسين النتائج، وإعادة ترتيب الأوراق بشكل يعيد الفريق لمركز أفضل في جدول ترتيب الدوري، والارتقاء بطموح اللاعبين، من أجل الوصول لأفضل مكانة خلال المرحلة المتبقية من عمر الدوري العام، وسنبدأ من اليوم في إعادة تقييم الموقف، وفرض حالة من التركيز، وأثق في التزام كل اللاعبين، وإدراكهم لحساسية المرحلة الراهنة، وسط سباق محموم في القمة، وصراع محتدم في القاع، بين أكثر من فريق، ما يضفي صعوبات كبيرة على كل المباريات، بصرف النظر عن أسماء المنافسين ووضعيتهم في جدول المسابقة.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لضياء السيد، المدير الفني السابق لنادي سيراميكا وجهازه المعاون، على الفترة التي قاد خلالها مسيرة الفريق، مشيرًا إلى أنهم بذلوا كل ما في وسعهم، وغياب التوفيق لا يقلل أبدًا من شأن الجهاز الفني السابق.