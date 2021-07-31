شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة هيثم شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادي سيراميكا، تشكيل الجهاز الفني الجديد، وفقًا لرؤية هيثم شعبان، المدير الفني العائد لتولي مقاليد المسئولية، وجاء الجهاز الفني الجديد بضم عمرو حسن مدربًا عامًا، وقائمًا بأعمال مدير شؤون اللاعبين، وعبد الحميد حسن "ميدو" مدربًا عامًا، ومصطفى عفيفي مدربًا لحراس المرمى، ولويس أندريا مخططًا للأحمال، وكريم فهمي، ويوسف يسري محللا أداء.

وأكد المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا، استمرار الجهازين الطبي والإداري بنفس طاقميهما دون تغيير.