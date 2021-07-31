شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى: استقبالى فى المطار حسسنى إنى الأهلى.. وأصدقائى تفاجئوا بتهنئة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سيف عيسى، بطل التايكوندو، عن سعادته بالاستقبال الحافل الذى وجده فى مطار القاهرة الدولى، فور عودته من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 وتحقيقه الميدالية البرونزية، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاحتفال، قائلاً: "حسيت إنى النادى الأهلى".

وتحدث سيف عيسى، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "معكم منى الشاذلى" الذى يذاع على قناة CBC، عن التهنئة التى تلقاها من النجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أن أصدقاءه تفاجأوا بتلك التهنئة: "مكنوش مصدقين وبيقولولى هو ده محمد صلاح اللي بنشوفه بيلعب مع ليفربول".

وكشف لاعب التايكوندو أنه كان مهددا بعدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو؛ بسبب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، إلا أنه نجح فى التغلب على تلك الإصابة والعودة للتدريبات بعد 5 أشهر".

وتحدث سيف عيسى عن دراسة هداية ملاك لاتخاذ قرار اعتزال التايكوندو بعد التتويج ببرونزية طوكيو، قائلاً إنه يؤيد هذا القرار، خاصة أن الرياضى يجب أن تكون لديه رغبة كبيرة قبل المشاركة فى أى منافسة، قائلاً: "لو أعرف هداية هأيد اعتزالها حاليًا، لكن لو معرفهاش هرفض الاعتزال لأننا بنحب نشوفها بتلعب وأنها مثل محمد صلاح فى التايكوندو.

سيف عيسى مسيرة حافلة بالإنجازات لبطل التايكوندو الذى توج بـ5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق و5 ميداليات فى بطولة أفريقيا، آخرها تتويجه ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، كما حصل على 4 أوسمة جمهورية، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 ورقم 4 أولمبى عام 2018 ورقم 7 أولمبى حالي.

وتمكن سيف عيسى فى الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.