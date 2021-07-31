شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي: فاركو يحتاج لاعبا في كل مركز.. وأجلنا فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق فاركو، عن سعادته بالمساهمة في صعود الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، مشيرا إلى أنه أعلن أسماء الراحلين بعد حفل الصعود للدوري الممتاز، وهم اللاعبون الذين لم يكن يشاركون بشكل أساسي، وأنهى التعاقد معهم ومنحهم باقي المستحقات.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "عملنا جدولنا لبدء فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، بدءا من اليوم السبت، ولكن تأجيل الدوري يجعل البدء من اليوم أمرا صعبا للغاية؛ لعدم معرفة موعد انطلاق الموسم الجديد، وفترة الإعداد لأي فريق تحتاج على الأقل 5 أسابيع والموسم المقبل أصعب عام للفريق الصاعد للدوري الممتاز.

وأضاف عبد العاطي: "يوجد في قائمتنا 15 لاعبا غير الناشئين الموجودين معنا، والفريق الجديد الذي يتم تكوينه يحتاج فترة إعداد طويلة من أجل توفير الانسجام، وهذا العام سيكون الأصعب لجميع الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز".

واختتم: "نحتاج حارس مرمى ولدينا شيكو ومحمود السيد ونحتاج لاعبا في كل مركز على الأقل، ونسير بخطى ثابتة في ملف التدعيمات، رافضًا الإفصاح عن الأسماء التي يفاوضونها، سواء من داخل مصر أو خارجها".