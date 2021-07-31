شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: بقاء أحمد ياسر ريان معنا ليس قرارنا ووصلته عروض تركية وفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوي، المشرف على الكرة بنادي سيراميكا، أن ضياء السيد، المدير الفني السابق للفريق، لم يحالفه التوفيق في فترة قيادته لسيراميكا، ونشكره على الفترة التي قضاها هو وجهازه.

وعن سبب عودة هيثم شعبان مرة أخرى لتدريب سيراميكا قال البطاوي، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن شعبان يعلم كل صغيرة وكبيرة بالنادي، ولما رأينا أن النتائج لا تتوافق مع أهدافنا فكرنا في التغيير، وجئنا بضياء السيد، ولكن فضّلنا عودته بحكم معرفته الكاملة بالفريق.

وأوضح البطاوي أن حالة صالح جمعة المعنوية مرتفعة للغاية، وأبلغني بأنه سيبدأ تدريباته مع الفريق بدءا من غد الأحد، من أجل أن يعود سريعا للملاعب بعد تعرضه لقطع كامل في وتر أكيلس.

وأعرب عن أمنيته في أن يستمر أحمد ياسر ريان مع سيراميكا، ولكن القرار ليس بيدنا لأنه إعارة وقرار بقائه بيد النادي الأهلي، وأعتقد أن لديه بعض العروض الخارجية، سواء من تركيا أو فرنسا ولم يحدث تواصل مع إدارة الأهلي؛ لأن اللاعب يركز حاليا مع المنتخب الأولمبي، وهو لاعب كبير ومؤثر وكان له بصمة واضحة معنا في الدوري.

وأضاف أنه تمت إضافة عنصر جديد للجهاز الفني لفريق سيراميكا، تحت قيادة هيثم شعبان، بتواجد عبد الحميد حسن ميدو في منصب المدرب العام، ومعهم عمرو حسن.