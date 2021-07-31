شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: كنا نتمنى مواجهة فرنسا.. واللاعيبة عايزة تعمل تاريخ لنفسها ولبلدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مؤمن صفا، عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، المشاركة في أولمبياد طوكيو، عن حالة من التفاؤل تسيطر على البعثة في اليابان، بعد الفوز على السويد بنتيجة 27 مقابل 22، والتأهل رسميا لربع نهائي المنافسات.

وأضاف صفا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "المنتخب الوطني لليد يسير في منحنى تصاعدي ومتفائلون لمواجهة ألمانيا الأقرب لنا في دور الثمانية، ولكنى كنت أتمنى مواجهة فرنسا؛ لأن مركز حراسة المرمى بها من أضعف المنتخبات في الأولمبياد".

وتابع صفا: "حارس المرمى هو أكثر من نصف الفريق في اليد، وفرنسا أضعف من ألمانيا وإسبانيا والنرويج في هذا المركز، لكن مواجهة ألمانيا ستكون صعبة ومن يتأهل منها سيصل للمباراة النهائية".

وعن كواليس ما بعد الفوز على منتخب السويد في أولمبياد طوكيو قال عضو الاتحاد المصري لكرة اليد: "اللاعيبة عايزة تعمل تاريخ لنفسها ولبلدها".

ونجح منتخب مصر، في بلوغ ربع نهائي منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو، بعد فوزه بنتيجة 27-22 على السويد وصيف المونديال، أمس الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم مصر بنتيجة 13-9، قبل أن يحافظ أحفاد الفراعنة، على تقدمهم خلال أحداث الشوط الثاني.

وتألق كريم هنداوي حارس منتخب مصر، بشكل ملحوظ، وقدم محمد سند وعلي زين ويحيى الدرع، مستويات مميزة على الجانب الهجوم . وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط، ليضمن الصعود لدور الثمانية دون النظر لنتيجة مباراته المقبلة أمام البحرين.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على البرتغال في المباراة الأولى 37-31، قبل الخسارة 27-32 من الدنمارك، ثم الفوز 33-29 على اليابان.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو، أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.