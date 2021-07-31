شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب الاطلاع على ملف مفاوضات الأهلي مع اللاعبين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، الاطلاع على آخر تطورات ملف التفاوض مع لاعبين أجانب لتدعيم صفوف الأهلي بصفقات جديدة في الموسم المقبل، لمعرفة ما وصلت إليه المفاوضات الدائرة بين الأهلي وأكثر من لاعب أجنبي.

ويتفاوض الأهلي مع أكثر من لاعب أجنبي مثل الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح سيمبا التنزاني والجنوب إفريقي نجكوبو لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، من أجل اختيار أحدهما أو الاثنين معا لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف المقبل.

ويرغب موسيماني في معرفة ما وصلت إليه المفاوضات بين الأهلي والأندية المالكة لحقوق اللاعبين المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر من أجل تحديد احتياجاته للموسم المقبل، والخطة البديلة حال فشل المفاوضات مع أحد اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الأهلي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أسوان أمس في الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر الاثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدوري لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذي واجهه الأهلي الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد فاز على أسوان 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى «58 نقطة»؛ جمعها من 26 جولة بعدما حقق الفوز في 17 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي وأسوان».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.